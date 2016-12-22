Увеличенное табло счетчика госдолга США вернулось в Нью-Йорк

Табло счетчика государственного долга США вновь установлено рядом с площадью Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

После того, как госдолг превысил $20 трлн, счетчик отправили на модернизацию. В обновленном варианте поместится 16 цифр вместо прежних 14. По состоянию на 13.00 мск субботы табло сообщает, что Соединенные Штаты должны кредиторам $20 трлн 568 млрд. Вторая строчка указывает сумму долга, которая приходится на каждую семью — более $172 тыс.

Ремонт табло, включавший замену цифровой панели и электрокабалей, обошелся в $160 тыс. Однако изменять «несовременный» вид не стали: по словам Дугласа Дёрста, главы владеющей счетчиком компании Durst Organisation, это должно напоминать людям о том, что проблема существует длительное время, а администрации США – о том, что нужно жить по средствам.

Счетчик появился в 1989 году по инициативе отца нынешнего главы Durst Organisation, Сеймура Дёрста. До того, как табло установили в центре Манхэттена, Дёрст рассылал сенаторам новогодние открытки, в которых сообщал сумму их личной доли в госдолге.

В октябре РБК сообщал, что Россия увеличила свои вложения в американский госдолг и заняла 14-е место среди государств-держателей казначейских облигаций США. Первое место занимал Китай, в тройку лидеров также входят Япония и Ирландия.