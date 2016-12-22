Кехман покинул пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинул свой пост. Об этом РБК сообщил заместитель генерального директора театра по маркетингу Артем Пухальский.

«Владимир Абрамович [назначен] художественным руководителем театра. Мы сегодня объявляем об этом», — сказал он.

Ранее РБК-Новосибирск сообщал, что Кехман в декабре уйдет в отставку, а его обязанности будет выполнять главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев. Он сообщил журналистам, что «будет очень просить», чтобы Кехман остался художественным руководителем.

В июле источник ТАСС в труппе театра сообщил, что Кехман покинет учреждение. Позже министр культуры Владимир Мединский подтвердил эти данные. По его словам, решение было связано с делом о банкротстве, и после выхода из отпуска по уходу за новорожденным Кехман уволится. Однако этого не случилось.

28 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что уголовное дело в отношении Кехмана, которого подозревали в отмывании денег и мошенничестве, закрыто за две недели до этого. В тот же день было открыто новое — о незаконных кредитах, но через неделю его закрыли.

Кехман ранее возглавлял группу компаний JFC, которая была крупнейшим импортером бананов в Россию, однако в 2015 году обанкротилась. Процедура банкротства и реструктуризации долгов была введена и в отношении самого Кехмана.

Входящие в группу компании получили восемь займов на общую сумму 20,2 млрд руб. в нескольких банках. Это произошло в 2011 году, поэтому у следствия появились основания прекратить дело в связи с истечением срока давности. Теперь финансово-кредитные учреждения смогут вернуть средства только через суд.

Завершив бизнес, Кехман стал художественным руководителем петербургского Михайловского театра, позже возглавил Новосибирский театр оперы и балета.

Российское законодательство запрещает частному лицу, ставшему банкротом, занимать руководящие должности в течение трех лет.