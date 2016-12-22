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«Мосгаз» опроверг эвакуацию жильцов из-за повреждения газопровода
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«Мосгаз» опроверг эвакуацию жильцов из-за повреждения газопровода
Общество, 11:04
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«Мосгаз» опроверг эвакуацию жильцов из-за повреждения газопровода

Эвакуация жильцов дома на юго-востоке Москвы из-за повреждения газовой трубы не проводилась. Об этом РБК сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».

В организации подтвердили, что в доме по адресу Есенинский бульвар, 1/26 кор. 1 был поврежден газопровод. Причиной стал ремонт мусоропровода. Однако проблема была оперативно устранена без эвакуации людей. Газоснабжение в здании не прерывалось.

В ближайшее время проведут капитальный ремонт поврежденного участка.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что в связи с повреждением газовой трубы жильцов дома выводят на улицу.

Теги: газ , авария , эвакуация , москва
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