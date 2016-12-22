В Москве из-за повреждения газовой трубы эвакуировали жилой дом

На юго-востоке Москвы из-за повреждения газовой трубы эвакуировали жильцов девятиэтажного жилого дома. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Инцидент, по его данным, произошел в доме № 1/26 на Есенинском бульваре. Информацию об эвакуации людей из жилого здания на этой же улице агентству «Интерфакс» подтвердил осведомленный источник. При этом, по его словам, людей эвакуировали из дома № 12.
«По предварительной информации, [там] <...> произошло повреждение газовой трубы в подъезде жилого дома, производится эвакуация жильцов», — отметил собеседник агентства. Сколько именно человек в связи с этим были выведены на улицу он не уточнил.
При этом, как сообщил «РИА Новости» представитель московского главка МЧС, устранением аварии в настоящий момент занимаются сотрудники коммунальных служб. Остальных подробностей и деталей случившегося он не рассказал.