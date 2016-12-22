В Подмосковье загорелся строящийся плавучий ресторан
Общество, 07:54
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В Подмосковье загорелся строящийся плавучий ресторан
В подмосковных Мытищах загорелся строящийся плавучий ресторан, площадь пожара составила 800 кв.м., сообщается на сайте местного ГУ МЧС.
По данным спасателей, инцидент произошел в 6:00 на улице Адмиральская, дом 1. Очаговое горение в настоящее время происходит по всей площади постройки, в 7:16 пожарные потушили открытое горение. Информация о пострадавших и причины возгорания выясняются.
О том, что возгорание произошло на строящемся ресторане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.
Ранее в Москве произошел пожар в ресторане «Чайхона № 1», в вытяжке помещения на общей площади около 30 кв. м. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате инцидента пострадали четыре человека.