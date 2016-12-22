Лидера группы «Коррозия металла» избили в Подмосковье

Сергея Троицкого, лидера группы «Коррозия металла» (также известен как Паук), избили в Московской области, музыкант и другой участник драки были госпитализированы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел 30 ноября в деревне Погорелки Мытищинского района. «В ходе совместного распития алкогольных напитков Сергей Троицкий получил травму в результате драки со своим собутыльником», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что оппонента Троицкого уже выписали из больницы, а сам музыкант остается под наблюдением медиков.

В сентябре 2016 года Троицкого арестовали в Черногории по обвинению в поджоге дома, который принадлежал гражданину России с инициалами Е.К. Инцидент произошел 3 сентября 2016 года в городе Сутоморе. В октябре 2016 года музыканта суд Черногории приговорил к 10 месяцам лишения свободы. Троицкий не признал свою вину.

В марте 2017 года стало известно, что Троицкий был освобожден из тюрьмы и покинул Черногорию. После этого он заявил, что намерен получить от Черногории компенсацию на «десятки тысяч евро» от официальной Подгорицы.