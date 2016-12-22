Карпин оценил шансы России на выход из группы на ЧМ-2018

Россия «обязана выйти» из группы А, учитывая результаты жеребьевки, сказал РБК экс-игрок сборной России по футболу, бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин.
«Думаю, с жеребьевкой однозначно повезло сборной России. Это группа, в которую мечтала бы попасть практически любая команда. Шансы не то что есть, сейчас надо говорить не «хорошо бы выйти из группы», а «обязаны выйти», — отметил он.
По словам Карпина, Уругвай является сильной командой, но «есть также Египет и Саудовская Аравия, с которыми нужно брать шесть очков и решать задачи».
«Из нашей группы должны выходить Россия и Уругвай. С какого места — не столь важно, потому что попадем на Испанию либо Португалию», — добавил он.
Вечером 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошла жеребьевка ЧМ-2018. РБК вел текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
На жеребьевке присутствовал президент Владимир Путин. В своем приветственном слове глава государства пообещал сделать все, чтобы чемпионат стал «международным спортивным праздником».
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.