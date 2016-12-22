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Вячеслав Малафеев оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ-2018
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Вячеслав Малафеев оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ-2018
ЧМ-2018, 19:57
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Вячеслав Малафеев оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ-2018

Бывший вратарь сборн​ой России по футболу и «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги прошедшей сегодня в Кремле жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

Бывший вратарь сборной России по футболу в разговоре с РБК оптимистично оценил шансы сборной выйти из своей группы. «Все, наверное, сейчас в двойственных чувствах находятся, потому как хотелось бы увидеть сборную Россию в противостоянии с сильными соперниками, но с другой стороны, наша группа вселяет оптимизм, и из нее, действительно, можно выйти и дальше бороться», — считает Малафеев.

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Малафеев назвал Египет и Саудовскую Аравию «командами, которые нужно проходить». С Уругваем будет непросто. В худшем раскладе Россия должна занять второе место в группе. Но в целом нашей сборной по зубам, по рукам и по ногам обыграть и Уругвай», — отметил он.

Вячеслав Малафеев выступал в составе сборной России с 2003 по 2012 год, провел в составе команды 29 матчей.​

Теги: футбол , ЧМ-2018
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