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В Москве сотрудников ФСБ приговорили к колонии за мошенничество
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В Москве сотрудников ФСБ приговорили к колонии за мошенничество
Общество, 17:58
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В Москве сотрудников ФСБ приговорили к колонии за мошенничество

Московский гарнизонный военный суд признал виновным сотрудника управления ФСБ по Москве и Московской области Карена Краюхина и его бывшего сослуживца Владислава Новикова в мошенничестве. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин, передает «Интерфакс». Краюхин был приговорен к пяти годам колонии общего режима, а Новиков к 4,5 годам.

Кроме того, они должны выплатить 5 млн руб. материальной компенсации потерпевшему юристу турецкой компании Esta Construction Валерьяну Кочергину.

Краюхин и Новиков были задержаны 14 сентября 2016 года. Они получили 5 млн руб. от компании Esta Construction за решение проблемы с нелегальными строителями. Как установило следствие, данная компания нарушила миграционное законодательство, нанимая строителей-нелегалов. В отношении фирмы было возбуждено административное производство, и ей грозил штраф в размере 37 млн руб. Юрист Esta Construction Кочергин обратился к Краюхину и Новикову, которые были его приятелями, и попросил их за 5 млн руб.​ перевести ответственность с юридического лица на должностное. Как отмечает «Интерфакс», действия сотрудников ФСБ попали под статью о мошенничестве, потому что обвиняемые не могли повлиять на ситуацию.

В результате в отношении сотрудников ФСБ было возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита Краюхина говорила, что его оговорили. Сам Новиков называл взятку юриста — «провокацией». Свою вину фигуранты не признают и намерены обжаловать вынесенный приговор.

Теги: ФСБ , мошенник , Приговор
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