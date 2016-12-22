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В Совфеде предложили обязать операторов раскрывать геолокацию пропавших
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В Совфеде предложили обязать операторов раскрывать геолокацию пропавших
Общество, 17:43
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В Совфеде предложили обязать операторов раскрывать геолокацию пропавших

Совет Федерации намерен ускорить процедуру передачи полиции данных геолокации с мобильных устройств пропавших людей после многочисленных просьб добровольцев-спасателей. Об этом стало известно в ходе круглого стола 1 декабря, трансляция велась на сайте Совета Федерации.

«Время для поиска идет на часы, и риск переохлаждения или наступления других неблагоприятных последствий очевиден», — сообщила замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова (цитата по агентству «Интерфакс»).

Позже сенатор пояснила РБК, что из-за того, что этот вопрос не урегулирован в законе «О связи», полиция вынуждена получать разрешение в суде, теряя время.

«Информацию о местоположении предлагается вывести из-под тайны связи», — объяснила сенатор, заверив, что в закон заложат механизмы защиты от слежки: данные будут предоставлять полиции только после официального подтверждения о розыске.​ По ее словам, МВД и Минкомсвязи поддержали инициативу.

Сейчас процедуру осложняет бюрократия, пояснила РБК представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Катерина Демидова. «Чтобы получить данные геолокации, кто-то из родственников человека должен написать заявление в полицию о предоставлении данных биллинга, а это происходит только по решению суда. Суд может быть назначен и через неделю, и через десять дней. Мы добиваемся, чтобы это происходило не по решению суда, а моментально», — отметила Демидова.

Вероятность того, что полиция будет использовать право быстрее узнавать данные местонахождения людей для слежки, не вызывает опасений, считает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Элла Панеях.

«Получить в суде разрешение на передачу данных геолокации просто ничего не стоит. Они практически штампуются, и судьи даже не задумываются, что это может быть нарушением прав человека. Так что если полиции упростят доступ к геоданным, новых лазеек для нарушения прав человека это не даст, а вот для поисков пропавших людей это действительно полезно», — рассказала РБК эксперт.

Опрошенные РБК сотовые операторы не возражают против инициативы. «Билайн» «в полном объеме выполняет требования законодательства» и «вся необходимая информация передается правоохранительным органам», сообщили РБК в компании. МТС «уже давно» наладила рабочее взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе в рамках оперативно-разыскных мероприятий, заявил РБК пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников. «Мы уже по запросам органов внутренних дел предоставляем информацию о местоположении абонентов и другие данные, эффективно взаимодействуем с правоохранительными органами», — сказал Солодовников. «Возможно, будут какие-то новые нюансы, но нововведения я пока комментировать не буду», — добавил он. «Мы поддерживаем инициативу, но при этом выступаем за сохранение разумного баланса для защиты прав наших абонентов», — сообщили РБК в пресс-службе «Мегафона».

Автор: Ольга Агеева.
Теги: сотовые операторы , мвд , пропавшие дети , «Лиза Алерт»
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