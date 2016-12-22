Стал известен топ-15 крупнейших исполнителей госзаказов среди ИП

Индивидуальных предпринимателей принято считать представителями малого бизнеса, но многие из них имеют миллиардные обороты. РБК нашел лидеров по объему заключенных с госкомпаниями контрактов за последние пять лет

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Индивидуальные предприниматели — темная сторона российского бизнеса. Они не отправляют бухгалтерскую отчетность в Росстат​, а единственным открытым источником, позволяющим оценить масштабы бизнеса ИП, является портал Госзакупок.

Чтобы составить список самых крупных ИП, работающих с государством, РБК изучил более 9 млн предпринимателей и основателей фермерских хозяйств (список ИП был составлен на основе копии Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, предоставленной порталом «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС»). Для обработки такого массива данных мы использовали интерфейс доступа к информации с портала госзакупок, разработанный проектом «ГосЗатраты». Мы нашли на сайте Госзакупок все контракты, заключенные предпринимателями с государственными органами и компаниями в период с 1 января 2013 года по 1 ноября 2017-го и на основе суммы контрактов составили топ-15 «королей госзакупок» среди ИП.

Самым крупным исполнителем госконтрактов среди ИП оказался 38-летний москвич Алексей Шарков, который только за 2017 год получил от госкомпании 16 контрактов на общую сумму 2,42 млрд руб. (в 2016 году — на 880 млн руб.). Шарков занимается поставками резинотехнических изделий и металлопроката, все договоры заключаются с дочкой РЖД — АО «РЖДстрой». Вторую строчку занимает Екатерина Фраас из Челябинской области, которая поставляет продукты питания школам, детским садам и исправительным колониям Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан (сумма контрактов с госучреждениями за последние пять лет — 2,13 млрд руб.). Предпринимательнице также принадлежит 25% компании ТД «Уралснаб», совладельцем которой до 2006 года был ее отец Виктор Фраас — бизнесмен, убитый 11 лет назад. Именно он стоял у истоков продовольственного бизнеса, который сегодня развивает Екатерина Фраас и ее брат Павел. Комментировать работу своей компании и связь торгового бизнеса с делами отца Фраас отказалась.​

На третьей позиции оказался 45-летний Александр Утемов из Челябинска — поставщик лекарств в аптеки Челябинской области. За три последних года он заключил с сетями государственных аптек Челябинской и Курганской областей контракты на сумму 1,8 млрд руб. Самый крупный из них — на 1,67 млрд руб. — достался Утемову от челябинского Областного аптечного склада в 2016 году. Сам Утемов свой бизнес крупным не считает: «Это не золотая жила. Контракты долгие, на пять-семь лет, сумма оборота размывается и в расчете за год уже не является такой большой. К тому же оборот и то, что остается в итоге на руках, — две разные вещи. У меня рентабельность бизнеса 3%, о каких миллиардах речь?» — заявил он в разговоре с РБК.

Остальные предприниматели списка являются постоянными поставщиками продуктов в школы, детские сады, больницы и исправительные колонии, они заключают крупные контракты с дочерними компаниями РЖД и «Роснефти», поставляют лекарства в государственные аптеки, резиновые перчатки — в муниципальные больницы, продают золото и занимаются строительством.​