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Доля ИП среди исполнителей госконтрактов выросла вдвое
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Доля ИП среди исполнителей госконтрактов выросла вдвое
Свое дело, 08:01
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Доля ИП среди исполнителей госконтрактов выросла вдвое
Представители малого бизнеса стали выигрывать больше государственных тендеров — с 2013 года доля ИП в контрактах, заключенных через систему госзакупок ЕИС, увеличилась с 1,6 до 3,27%
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Доля тендеров, выигранных ИП, в 2017 году составила 3,27% от общего объема контрактов, заключенных государством и госкомпаниями с подрядчиками, подсчитал РБК. Судя по информации на сайте Госзакупок, за пять последних лет этот процент вырос более чем в два раза. С 1 января по 1 ноября 2017 года государство заключило с ИП контракты на 152 млрд руб.

Драйвером роста послужили нормы регулирования госзакупок и появление серых схем, в которых задействованы ИП, говорят эксперты. Согласно № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...» государственные и муниципальные учреждения с 2014 года обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15% от всех закупок, отмечает управляющий партнер юридической фирмы «Лигал Студио» Владимир Комаров. Малым предприятием считается компания до 100 сотрудников и с выручкой до 800 млн руб.

Кроме того, федеральный закон № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц» с 2016 года обязывает госкомпании с выручкой более 2 млрд руб. 18% закупок совершать у субъектов малого и среднего предпринимательства (до 2 млрд руб. выручки и до 250 сотрудников). Сейчас порог снизился: 20 ноября 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление, ​ согласно которому закупать товары и услуги у субъектов малого и среднего предпринимательства должны компании, чей оборот достиг 500 млн руб. 

Исследование РБК: как ИП в России получают миллиарды от государства
Свое дело

Зарегистрировать ИП намного проще, чем ООО, к тому же статус индивидуального предпринимателя позволяет легко выводить из бизнеса наличные средства. Это дает простор для реализации разнообразных серых схем. Самый безобидный вариант — налоговая оптимизация: бизнес нередко дробят, чтобы не потерять право работать на УСН или патенте, говорит основатель коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев.

Организации могут использовать ИП для выведения наличных средств на собственные нужды. «Обычно привлекаются так называемые номиналы — подставные индивидуальные предприниматели, чьим счетом распоряжается стороннее лицо. Они получают зарплату за то, что через их счет проходят денежные средства», — объясняет управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин. Иногда крупный бизнес мимикрирует под малый, чтобы принимать участие в тендерах, на которые не допускают больших игроков. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Андрея Моисеева из РЭУ им. Г.В.Плеханова, зачастую компании используют ИП как подставное лицо для участия в таких торгах.

Нередко ИП бывают связаны с организаторами торгов. По словам адвоката и управляющего партнера компании «Правовое решение» ​Сергея Воронина, ​чтобы крупный государственный заказ ушел кому следует, сами же заказчики могут регистрировать номинальные ИП, которые зачастую становятся единственным подходящим под все условия тендера игроком.​

Авторы: Валерия Житкова, Николай Гришин, Алена Махукова.
Теги: ИП , госконтракты
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