Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,95 58,39 EUR Нал. 70,07 69,41 USD Бирж. 58,65 +0,20 EUR Бирж. 69,60 +0,07 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 10681,93 +741,93 ММВБ 2099,88 -0,04% РТС 1127,97 -0,32% Brent 63,10 +0,70% DJIA 24272,35 +1,39% Nasdaq 6873,97 +0,73% FTSE 7339,33 +0,17%
NYT сообщила о сборе информации дронами китайской компании для КНР
Лента новостей
Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 16:28, Subaru XV и Autonews Главу избирательного штаба Навального арестовали на 30 суток 16:20, Политика Бойца ММА признали виновным в убийстве ради Lexus GX460 16:16, Общество Международная федерация бобслея сняла временную дисквалификацию с россиян 16:04, Спорт Порошенко анонсировал победу сторонников вступления в НАТО на референдуме 15:52, Политика Фигуристка Евгения Медведева пропустит финал серии Гран-при 15:48, Спорт Власть и деньги: кто увековечивал себя на купюрах своих стран 15:45, Фотогалерея  В Петербурге задержали подозреваемых в заказном убийстве бизнесмена 15:42, Общество Тест: умеете ли вы делать портретные фото 15:39, РБК и Huawei NYT сообщила о сборе информации дронами китайской компании для КНР 15:37, Политика Порошенко назвал конфликт правоохранителей латиноамериканским карнавалом 15:31, Политика Боровшееся с «Платоном» объединение дальнобойщиков признали иноагентом 15:31, Политика МОК увеличил количество дел против российских участников Сочи-2014 15:26, Спорт Кремль отказался считать чемпионат мира по футболу убыточным для России 15:01, Политика МОК дисквалифицировал Ольгу Зайцеву за допинг на Олимпиаде в Сочи 14:55, Спорт Минэкономразвития пересмотрит прогноз цен на нефть из-за соглашения ОПЕК 14:53, Экономика На продление выплат маткапитала потратят более 100 млрд руб. 14:47, Общество Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход для СМИ США 14:38, Политика «Кресты-2»: как устроен самый крупный следственный изолятор в Европе 14:34, Фотогалерея  Мутко рассказал о предыстории «дела Родченкова» 14:33, Политика В Екатеринбурге задержали торговца поддельными удостоверениями ФСБ и ФСО 14:31, Общество Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 14:29, РБК и Thomson Reuters На субподрядчика стройки космодрома Восточный завели уголовное дело 14:27, Общество Тест на здравомыслие: почему Россия проигрывает войну с ВИЧ-инфекцией 14:24, Мнение Грузия подтвердила ликвидацию террориста по прозвищу Однорукий Ахмед 14:24, Общество Онлайн-продажи бытовой техники превысили докризисный уровень 14:19, Бизнес Основатель Genotek: «Генная терапия не разделит людей на касты» 14:12, РБК и Henderson Глава ФИФА заявил об отсутствии влияния решения МОК на ЧМ-2018 14:11, Спорт
NYT сообщила о сборе информации дронами китайской компании для КНР
Политика, 15:37
0
NYT сообщила о сборе информации дронами китайской компании для КНР

Американские власти заподозрили дроны китайской компании D.J.I. в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад Бюро иммиграции и таможенного контроля в городе Лос-Анджелес.

Как отмечает издание, документ датирован августом, но известно о нем стало только сегодня, 1 декабря. В докладе сказано, что гражданские беспилотники компании и ее программное обеспечение «предоставляют важную информацию об инфраструктуре и правоохранительных органах США китайскому правительству». В докладе отмечается, что дроны, которые были созданы в Китае, часто мониторят резервуары с водой, электростанции, железнодорожные узлы и другие крупные объекты инфраструктуры.

В документе бюро сообщается, что данные о возможном шпионаже были получены от надежного источника в сфере создателей беспилотников, у которого есть прямой и косвенный доступы к информации.

В бюро отметили, что речь идет о дронах, которые используют компании и различные учреждения, а не о тех беспилотниках, которые покупают граждане.

В ответ на это в китайской компании D.J.I. заявили, что доклад американского бюро «основан на ложных и вводящих в заблуждение обвинениях». Представитель Бюро отказался комментировать обвинения в отношении китайской компании. Представитель D.J.I. рассказал, что пользователи сами могут регулировать доступ компании к информации, полученной от дронов. В свою очередь, производитель делится данными только «в соответствии с надлежащим судебным процессом», сказал собеседник издания.

D.J.I. — это китайская компания, которая специализируется на производстве мультикоптеров, микроконтроллеров, видеооборудования и беспилотных летательных аппаратов. Как сообщается на ее сайте, офис компании расположен в городе Шэньчжэнь. Ее филиалы находятся в Пекине, Гонконге, а также в США, Германии, Нидерландах, Японии.

Теги: США , шпионаж , дроны
Главное
Имущество полковника Захарченко обратили в доход государства Общество
Материалы по теме
США сообщили о кибератаках на энергетические и промышленные предприятия Политика
В ЦБ негативно отнеслись к идее обязательного страхования киберрисков Экономика
ESET выявила кибератаку на пользователей Mac Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку