NYT сообщила о сборе информации дронами китайской компании для КНР

Американские власти заподозрили дроны китайской компании D.J.I. в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад Бюро иммиграции и таможенного контроля в городе Лос-Анджелес.

Как отмечает издание, документ датирован августом, но известно о нем стало только сегодня, 1 декабря. В докладе сказано, что гражданские беспилотники компании и ее программное обеспечение «предоставляют важную информацию об инфраструктуре и правоохранительных органах США китайскому правительству». В докладе отмечается, что дроны, которые были созданы в Китае, часто мониторят резервуары с водой, электростанции, железнодорожные узлы и другие крупные объекты инфраструктуры.

В документе бюро сообщается, что данные о возможном шпионаже были получены от надежного источника в сфере создателей беспилотников, у которого есть прямой и косвенный доступы к информации.

В бюро отметили, что речь идет о дронах, которые используют компании и различные учреждения, а не о тех беспилотниках, которые покупают граждане.

В ответ на это в китайской компании D.J.I. заявили, что доклад американского бюро «основан на ложных и вводящих в заблуждение обвинениях». Представитель Бюро отказался комментировать обвинения в отношении китайской компании. Представитель D.J.I. рассказал, что пользователи сами могут регулировать доступ компании к информации, полученной от дронов. В свою очередь, производитель делится данными только «в соответствии с надлежащим судебным процессом», сказал собеседник издания.

D.J.I. — это китайская компания, которая специализируется на производстве мультикоптеров, микроконтроллеров, видеооборудования и беспилотных летательных аппаратов. Как сообщается на ее сайте, офис компании расположен в городе Шэньчжэнь. Ее филиалы находятся в Пекине, Гонконге, а также в США, Германии, Нидерландах, Японии.