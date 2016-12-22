Сотрудники Белого дома пожаловались на бегающих тараканов и мышей

После жалоб сотрудников Белого дома на мышей, тараканов и муравьев в здании список заказов на хозяйственные работы пополнило требование вывести вредителей. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на запросы Белого дома в адрес обслуживающей компании General Services Administration (GSA) на проведение работ за последние два года.

Из кабинета руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли пришлось вытравить домашних муравьев. В западном крыле Белого дома водились мыши и тараканы, которые проникали в том числе на территорию Овального кабинета и в столовую. Всего на территории было зафиксировано не менее четырех участков заражения паразитами.

Кроме того, по данным NBC, вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа от высокопоставленных чиновников Белого дома посыпался целый шквал запросов на выполнение тех или иных требований по предоставлению новой мебели, замене сантехники и др., необходимых для поддержания государственного учреждения. Например, являвшийся тогда пресс-секретарем Белого дома Шон Спайсер попросил новую мебель и картины взамен тех, что висели в предоставленном ему кабинете ранее; для уборной при Овальном кабинете попросили новое место для унитаза; также был запрос отремонтировать ножки стульев, которые стоят перед камином в западном крыле здания в офисе вице-президента Майка Пенса.

Ремонтом зданий Белого дома занимается строительная служба (GSA), в юрисдикцию которой входят не менее 31 объекта в округе Колумбия, среди которых около 9 тыс. федерального значения. Телеканал со ссылкой на документы GSA сообщает, что ежегодно на обслуживание Белого дома тратится до $100 млн, исходя из расценок компании на техническое обслуживание зданий в Вашингтоне.

В августе в Белом доме впервые с начала 1950-х годов прошел капитальный ремонт. Журнал Golf со ссылкой на источники сообщил, что перед ремонтом Дональд Трамп назвал Белый дом ​«настоящей дырой». Однако президент назвал эту информацию «фальшивкой» и добавил, что «любит Белый дом».

Белый дом был построен в 1800 году и является одним из старейших зданий в Вашингтоне. На момент строительства он был большим зданием в США. В Белом доме шесть этажей и 132 комнаты. Верхние этажи — это личные помещения президентской семьи. На двух средних этажах проводятся мероприятия. Два цокольных этажа заняты различными службами, среди которых стоматологический кабинет и библиотека.

Первым президентом, который сделал Белый дом своей резиденцией, стал Джон Адамс.