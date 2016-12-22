Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,97 58,41 EUR Нал. 70,15 69,48 USD Бирж. 58,66 +0,21 EUR Бирж. 69,78 +0,25 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 10243,32 +303,32 ММВБ 2096,52 -0,20% РТС 1125,94 -0,50% Brent 63,28 +0,99% DJIA 24272,35 +1,39% Nasdaq 6873,97 +0,73% FTSE 7302,27 -0,33%
Сотрудники Белого дома пожаловались на бегающих тараканов и мышей
Лента новостей
Минэкономразвития пересмотрит прогноз цен на нефть из-за соглашения ОПЕК 14:53, Экономика На продление выплат маткапитала потратят более 100 млрд руб. 14:47, Общество Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход для СМИ США 14:38, Политика «Кресты-2»: как устроен самый крупный следственный изолятор в Европе 14:34, Фотогалерея  Мутко назвал обвинения России в допинге попыткой создать «образ оси зла» 14:33, Политика В Екатеринбурге задержали торговца поддельными удостоверениями ФСБ и ФСО 14:31, Общество Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 14:29, РБК и Thomson Reuters На субподрядчика стройки космодрома Восточный завели уголовное дело 14:27, Общество Тест на здравомыслие: почему Россия проигрывает войну с ВИЧ-инфекцией 14:24, Мнение Грузия подтвердила ликвидацию террориста по прозвищу Однорукий Ахмед 14:24, Общество Онлайн-продажи бытовой техники превысили докризисный уровень 14:19, Бизнес Основатель Genotek: «Генная терапия не разделит людей на касты» 14:12, РБК и Henderson Глава ФИФА заявил об отсутствии влияния решения МОК на ЧМ-2018 14:11, Спорт АЛРОСА не смогла продать самый дорогой и чистый бриллиант России 14:02, Бизнес Дорогостоящие трансферы «Зенита» не принесли ему убытки 13:51, Спорт На Волге близ Казани обнаружили огромное масляное пятно 13:48, Общество Генконсульство России в Стамбуле подтвердило смерть 19-летней россиянки 13:47, Общество Имущество полковника Захарченко обратили в доход государства 13:42, Общество В «Новом Потоке» опровергли сообщения СМИ о неуплате пошлин Марийским НПЗ 13:38, Бизнес 19 полезных дел, которые надо сделать ради себя 13:37, РБК и Barilla Суд Владивостока арестовал бывшего вице-губернатора Приморья 13:36, Политика Сотрудники Белого дома пожаловались на бегающих тараканов и мышей 13:25, Общество Российский футбольный союз назвал имена гостей жеребьевки ЧМ-2018 13:06, Спорт ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие» 13:05, Финансы В ФБК рассказали о задержании сотрудников в Саратове 13:05, Общество От Уругвая до России: как менялись плакаты мировых футбольных чемпионатов 13:01, Фотогалерея  Депутаты объявили о запрете на доступ американских журналистов в Госдуму 12:56, Политика В Минздраве опровергли завершение работ над проектом регистра доноров 12:43, Общество
Сотрудники Белого дома пожаловались на бегающих тараканов и мышей
Общество, 13:25
0
Сотрудники Белого дома пожаловались на бегающих тараканов и мышей

После жалоб сотрудников Белого дома на мышей, тараканов и муравьев в здании список заказов на хозяйственные работы пополнило требование вывести вредителей. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на запросы Белого дома в адрес обслуживающей компании General Services Administration (GSA) на проведение работ за последние два года.

Из кабинета руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли пришлось вытравить домашних муравьев. В западном крыле Белого дома водились мыши и тараканы, которые проникали в том числе на территорию Овального кабинета и в столовую. Всего на территории было зафиксировано не менее четырех участков заражения паразитами.

Кроме того, по данным NBC, вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа от высокопоставленных чиновников Белого дома посыпался целый шквал запросов на выполнение тех или иных требований по предоставлению новой мебели, замене сантехники и др., необходимых для поддержания государственного учреждения. Например, являвшийся тогда пресс-секретарем Белого дома Шон Спайсер попросил новую мебель и картины взамен тех, что висели в предоставленном ему кабинете ранее; для уборной при Овальном кабинете попросили новое место для унитаза; также был запрос отремонтировать ножки стульев, которые стоят перед камином в западном крыле здания в офисе вице-президента Майка Пенса.

Ремонтом зданий Белого дома занимается строительная служба (GSA), в юрисдикцию которой входят не менее 31 объекта в округе Колумбия, среди которых около 9 тыс. федерального значения. Телеканал со ссылкой на документы GSA сообщает, что ежегодно на обслуживание Белого дома тратится до $100 млн, исходя из расценок компании на техническое обслуживание зданий в Вашингтоне.

Реновация по-американски: как ремонтируют Белый дом Еще 5 фото
Фотогалерея

В августе в Белом доме впервые с начала 1950-х годов прошел капитальный ремонт. Журнал Golf со ссылкой на источники сообщил, что перед ремонтом Дональд Трамп назвал Белый дом ​«настоящей дырой». Однако президент назвал эту информацию «фальшивкой» и добавил, что «любит Белый дом».

Белый дом был построен в 1800 году и является одним из старейших зданий в Вашингтоне. На момент строительства он был большим зданием в США. В Белом доме шесть этажей и 132 комнаты. Верхние этажи — это личные помещения президентской семьи. На двух средних этажах проводятся мероприятия. Два цокольных этажа заняты различными службами, среди которых стоматологический кабинет и библиотека.

Первым президентом, который сделал Белый дом своей резиденцией, стал Джон Адамс.

Теги: Белый дом , Дональд Трамп , мыши , Ремонт , тараканы
Главное
Имущество полковника Захарченко обратили в доход государства Общество
Материалы по теме
Белый дом обрадовался отказу CNN прийти на рождественский прием к Трампу Политика
Реновация по-американски: как ремонтируют Белый дом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку