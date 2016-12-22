В Екатеринбурге задержали торговца поддельными удостоверениями ФСБ и ФСО

В Екатеринбурге задержали торговца поддельными удостоверениями МВД, ФСО, ФСБ и Генпрокуратуры, говорится в сообщении регионального главного управления МВД.

Ведомство сообщило, что одно фальшивое удостоверение стоило от 18 тыс. до 50 тыс. руб.

Помимо продажи поддельных удостоверений, 21-летний задержанный обманывал покупателей автозапчастей, травматического оружия и смартфонов.

В каналах в Telegram, WhatsАpp, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram он обещал оперативно доставить нужные товары при 100-процентной предоплате и публиковал «положительные» отзывы о предоставленных услугах. После получения денег на банковские карты молодой человек прекращал контакты со своими клиентами.

У подозреваемого изъяли более 500 сим-карт, поддельные бланки удостоверений силовых структур, печать и 1 млн руб. наличными.

Областное МВД возбудило уголовное дело по статье «мошенничество». Задержанный оформил явку с повинной и находится под подпиской о невыезде до начала судебного разбирательства.

В сентябре МВД предложило ужесточить наказание за подделку и сбыт удостоверений и паспортов с двух до трех лет лишения свободы. Суд имеет право арестовать подозреваемого в таком преступлении на срок до шести месяцев, использование подложного документа карается штрафом до 80 тыс. руб. или 480 часами обязательных работ.