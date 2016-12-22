Генконсульство России в Стамбуле подтвердило смерть 19-летней россиянки

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило смерть 19-летней россиянки Татьяны Черхановой в Турции. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает ТАСС со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

Тело девушки со следами насилия было найдено 18 ноября в машине недалеко от Стамбула, сообщал Life.ru. Ранее Черханова ушла в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции Ибрахимом Юлдысом, о чем она сообщила матери. После этого девушка не вышла на связь с родителями.

Адвокат ее молодого человека сообщил родителям девушки, что она погибла из-за несчастного случая, когда пара вернулась в Стамбул, и предложил им «большую сумму денег».