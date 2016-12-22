ЛУКОЙЛ отложил продажу Litasco на следующий год

Компания «ЛУКОЙЛ» отложила на следующий год продажу своего трейдингового подразделения компании Litasco. Об этом рассказал журналистам президент компании Вагит Алекперов, передает «Интерфакс».

По его словам, в связи с решением продать Litasco или вывести его на IPO возникло очень много «технологических» вопросов.

«Слишком долго Litasco технологически была объединена с компанией [ЛУКОЙЛ]. Это вопросы процессинга, вопросы администрирования поставок нефти и нефтепродуктов», — сказал он.

О том, что ЛУКОЙЛ рассматривает вопрос о продаже Litasco или вывода трейдингового подразделения компании на IPO, Алекперов рассказал в начале октября в своем интервью Bloomberg. Тогда же он допускал другие сценарии продажи актива — слияние с какой-либо другой трейдинговой компанией либо выкуп акций менеджментом Litasco.



Решение продать актив глава компании объяснял тем, что бизнес Litasco требовал все больше затрат, что негативно влияло на финансовые показатели ЛУКОЙЛа. «У нас есть другие важные проекты, нуждающиеся в инвестициях», — подчеркнул Алекперов.

Litasco — эксклюзивный трейдер ЛУКОЙЛа по поставкам нефти и нефтепродуктов за пределами России. У компании есть филиалы в Швеции, ОАЭ, США, Нидерландах, Германии, Казахстане, Сингапуре, а также представительства в Китае, Ираке, Индии и России.

По подсчетам Forbes, Litasco была крупнейшим покупателем российской нефти в 2015 и 2016 годах. В 2016 году Litasco закупила 32,9 млн т российской нефти за $9,3 млрд. Компания продает 85% нефти с месторождений им. Требса и Титова (их разработку ведет совместное предприятие ЛУКОЙЛа и «Башнефти» — «Башнефть-Полюс»).