Сотрудники ФСБ нашли оружие у юриста Института иммунологии

У юристконсульта Института иммунологии изъяли пистолет и детали к различным типам оружия. Оперативники пришли к нему домой с обыском для проверки информации о находящейся в квартире подпольной мастерской по изготовлению оружия. Об этом рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД и подтвердил источник в центре по противодействию экстремизму МВД.

В четверг, 30 ноября, сотрудники ФСБ России совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД России получили информацию о том, что в квартире на улице Амундсена находится подпольная мастерская по изготовлению оружия.

«Силовики задержали 42-летнего Леонида Филина, который работает юристконсультом Института иммунологии», — рассказал источник. При обыске у Филина изъяли пистолет Токарева, патроны к нему, а также запчасти к различным видам короткоствольного огнестрельного оружия, сообщил источник.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — отметил собеседник. С Леонида Филина следователи взяли подписку о невыезде.