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Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно сел в Стамбуле
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Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно сел в Стамбуле
Общество, 11:04
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Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно сел в Стамбуле

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании ​Turkish Airlines, выполнявший рейс Анталья — Москва, экстренно сел в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает агентство Dogan.

Самолет в ночь на 1 декабря приземлился в стамбульском аэропорту им. Ататюрка из-за технической неисправности систем управления. Сбой произошел в момент, когда воздушное судно находилось над Черным морем.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Как следует из информации электронного табло аэропорта Внуково, рейс TK 211 из Антальи прибыл в Москву 1 декабря в 4:22 мск.

Накануне 30 ноября другой самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Найроби (Кения) в Стамбул, экстренно сел в аэропорту столицы Судана Хартума. Как сообщает Reuters, полет был прерван из-за того, что кто-то из пассажиров назвал сеть своего мобильного устройства Wi-Fi «бомба на борту». В самолете находились 107 пассажиров. Взрывного устройства на борту найдено не было.

Теги: Москва , Стамбул , экстренная посадка , Анталья
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