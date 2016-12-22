Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно сел в Стамбуле

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Анталья — Москва, экстренно сел в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает агентство Dogan.
Самолет в ночь на 1 декабря приземлился в стамбульском аэропорту им. Ататюрка из-за технической неисправности систем управления. Сбой произошел в момент, когда воздушное судно находилось над Черным морем.
На данный момент устанавливаются причины произошедшего.
Как следует из информации электронного табло аэропорта Внуково, рейс TK 211 из Антальи прибыл в Москву 1 декабря в 4:22 мск.
Накануне 30 ноября другой самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Найроби (Кения) в Стамбул, экстренно сел в аэропорту столицы Судана Хартума. Как сообщает Reuters, полет был прерван из-за того, что кто-то из пассажиров назвал сеть своего мобильного устройства Wi-Fi «бомба на борту». В самолете находились 107 пассажиров. Взрывного устройства на борту найдено не было.