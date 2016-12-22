В Пакистане боевики напали на студенческое общежитие

При нападении боевиков на студенческое общежитие аграрного института в Пешаваре погибли 11 человек, более 30 получили ранения, сообщает со ссылкой на пакистанские силы безопасности местный телеканал Geo TV.
На общежитие напали пятеро вооруженных боевиков. На них были пояса со взрывчаткой, лица были скрыты. К зданию они подъехали рано утром и открыли стрельбу. Первой целью террористов был охранник на входе в общежитие, после чего они намеревались атаковать спящих студентов.
Отмечается, что в ходе спецоперации террористы были убиты.
Как рассказал Би-би-си один из очевидцев атаки, в общежитии находились около 120 студентов, большинство уехали домой на выходные. Обычно в кампусе живут около 400 человек.
Пакистанское издание The Express Tribune сообщает о 32 пострадавших в ходе атаки, включая одного полицейского.
Председатель пакистанской партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») Имран Хан осудил нападение боевиков.
24 ноября в пакистанском городе Хайятабаде смертником был убит полицейский офицер.
Последняя крупная террористическая атака, в которой погибли пакистанские студенты, произошла в 2016 году в университете города Чарсадда. Тогда жертвами боевиков стал 21 учащийся.