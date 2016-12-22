В Пакистане боевики напали на студенческое общежитие

При нападении боевиков на студенческое общежитие аграрного института в Пешаваре погибли 11 человек, более 30 получили ранения, сообщает со ссылкой на пакистанские силы безопасности местный телеканал Geo TV​.

На общежитие напали пятеро вооруженных боевиков. На них были пояса со взрывчаткой, лица были скрыты. К зданию они подъехали рано утром и открыли стрельбу. Первой целью террористов был охранник на входе в общежитие, после чего они намеревались атаковать спящих студентов.

Отмечается, что в ходе спецоперации террористы были убиты.

Как рассказал Би-би-си один из очевидцев атаки, в общежитии находились около 120 студентов, большинство уехали домой на выходные. Обычно в кампусе живут около 400 человек.​

Пакистанское издание The Express Tribune сообщает о 32 пострадавших в ходе атаки, включая одного полицейского.

Председатель пакистанской партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») Имран Хан осудил нападение боевиков.

24 ноября в пакистанском городе Хайятабаде смертником был убит полицейский офицер.

Последняя крупная террористическая атака, в которой погибли пакистанские студенты, произошла в 2016 году в университете города Чарсадда. Тогда жертвами боевиков стал 21 учащийся.