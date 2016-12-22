РПЦ пояснила содержание письма главы Киевского патриархата

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в официальном заявлении пояснил содержание письма, отправленного патриарху Кириллу от главы непризнанного Киевского патриархата Филарета. По словам представителя РПЦ, СМИ неправильно поняли его содержание.

Митрополит пояснил, что «понятие «помилования», о котором говорилось в сообщении агентства и ряда других СМИ «не входит в канонический лексикон Православной Церкви и не было употреблено в полученном письме». «В нем содержалась просьба об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами», — объяснил Иларион.

«Считаю важным, чтобы те лица, которые будут в дальнейшем вовлечены в переговоры, не реагировали на искаженную подачу церковных решений в средствах массовой информации. Официальная позиция Церкви отражена в определениях, принимаемых церковной властью и публикуемых Церковью на собственных информационных ресурсах», — подчеркнул представитель РПЦ.

Письмо главы непризнанного Киевского патриархата Филарета к Архиерейскому собору Русской православной церкви было отправлено на имя патриарха Кирилла 30 ноября. В нем Филарет предложил РПЦ восстановить совместное молитвенное общение с верующими, которые состоят в украинском церковном расколе. Также глава Украинской православной церкви попросил отменить все дисциплинарные наказания и отлучения, которые приняла РПЦ, «ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами» и извинился за возможные прегрешения.

В Московской патриархии назвали послание шагом к преодолению раскола. В то же время позднее пресс-секретарь УПЦ Евстратий опроверг сообщения о том, что целью этого письма было покаяние. Евстратий пообещал, что 1 декабря Филарет в Киеве проведет пресс-конференцию и разъяснит свою позицию. Также он опубликовал полный текст письма.