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СМИ сообщили о запрете торгов фьючерсом на биткоин на Московской бирже
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СМИ сообщили о запрете торгов фьючерсом на биткоин на Московской бирже
Финансы, 30 ноя, 23:24
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СМИ сообщили о запрете торгов фьючерсом на биткоин на Московской бирже

Центробанк отказался разрешить запуск торгов фьючерсом на биткоин на Московской бирже без соответствующего законодательного регулирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на финансовом рынке.

«ЦБ заявил, что разрешения на этот инструмент не даст», — сообщил источник. Он уточнил, что Центробанк ожидает, когда в России появятся законы, регулирующие обращение криптовалюты.

До этого в сентябре RNS со ссылкой на источники сообщало, что на Московской бирже обсуждается возможность запуска торгов фьючерсами на биткоин. Ключевой проблемой для участников обсуждения стал выбор индекса, по которому рассчитывается фьючерс.

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Ранее, в среду The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что американская биржа NASDAQ намерена запустить в первой половине следующего года торги фьючерсами на биткоин. О планах начать торги фьючерсами на биткоин объявили также чикагские CME Group и Cboe Global Markets. Биржевым товаром биткоин в США признали еще в 2015 году.

Теги: ЦБ , Московская биржа , биткоин
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