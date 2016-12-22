Курсанта Военно-космической академии обвинили в подготовке теракта

Курсанта Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова обвинили в подготовке террористического акта. Об этом сообщается в Telеgram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В сообщении отмечается, что 27 октября курсанта обвинили в совершении преступлений по п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение теракта). Кроме того, 22 мая Осипову было предъявлено обвинение по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Свою вину курсант не признает.

В четверг, 30 октября, Ленинградский окружной военный суд постановил продлить Осипову арест до 8 января 2018 года. Адвокаты обвиняемого просили суд избрать меру в виде наблюдения командования воинской части.

Осипов был арестован 10 апреля. Он содержится под стражей в Санкт-Петербургском СИЗО-1 («Кресты»). Уголовное дело против курсанта было возбуждено Военным следственным управлением по Краснознаменскому гарнизону 8 апреля. Он подозревается в терроризме из-за того, что скачал на телефон книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», которая была признана в России экстремистским материалом. В этой книге записаны рецепты изготовления бомб и взрывчатых веществ.

Кроме того, у Осипова был найден план казармы с заметками о том, как можно захватить ее невооруженной группой с доступом в комнату, где хранится оружие. Против курсанта показания дали его однокурсники.

Осипов в своем обращении к министру обороны Сергею Шойгу написал, что план казармы он нарисовал, думая о том, как защитить здание. Об этом он стал думать после того, как было совершено нападение на военную часть Росгвардии в Чечне в марте и теракт в апреле в Санкт-Петербургском метро. «Меня подвела моя любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов, про которых я много читал в книжках и смотрел фильмы», — написал главе российского Минобороны курсант.