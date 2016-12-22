Глава МВД ЛНР назвал сфабрикованным дело о госперевороте в 2016 году

Глава МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет назвал сфабрикованным дело о попытке государственного переворота осенью 2016 года. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «Луганск24».
«Дело сфабриковано полностью. Это сейчас наше заявление, и возбуждено уголовное дело по фальсификации данных событий. Уголовное дело возбуждено министерством госбезопасности [МГБ], это их подследственность», — сказал Корнет. По его словам, МВД ЛНР разбирается с этим делом совместно с МГБ. Корнет отметил, что это «отголоски агентурной сети, сети агентов влияния, которые расползлись по нашей республике».
Бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий осенью 2016 года сообщил, что группа лиц попыталась устроить государственный переворот в республике. По данному факту прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело.
Также были задержаны экс-председатель совета министров ЛНР Геннадий Цыплаков и замкомандующего управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев. В конце сентября в ЛНР заявили, что Цыплаков покончил с собой.
В октябре 2017 года суд в ЛНР приговорил Киселева к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы.