Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,81 58,33 EUR Нал. 69,88 69,20 USD Бирж. 58,41 -0,21 EUR Бирж. 69,55 +0,11 USD ЦБ. 58,58 +0,25 EUR ЦБ. 69,52 +0,31 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 9312,49 -477,53 ММВБ 2092,76 -1,47% РТС 1126,76 -1,57% Brent 62,90 -0,71% DJIA 24132,63 +0,80% Nasdaq 6878,39 +0,79% FTSE 7349,19 -0,60%
В суды Москвы поступили письма с угрозами взрыва
Лента новостей
Легионер «Зенита» извинился перед Дмитрием Комбаровым после матча 19:22, Спорт Росгвардия разоружила столичное управление спецсвязи из-за нарушений 19:16, Общество Спрятанная повестка: почему не надо гадать о преемниках Дмитрия Медведева 19:10, Мнение В Европу на колесах: как поехать за границу на автомобиле 19:03, Деньги Умерла летчик-испытатель Марина Попович 18:49, Общество Глава Дагестана попросит деньги на зарплаты у Путина 18:44, Общество ФРГ ограничит дипломатические отношения с КНДР и отзовет своего дипломата 18:43, Политика 4 истории бизнесвумен: как стать лучшей в своем деле 18:42, Wolford и РБК Алексей Ляскин ушел с поста главы московского штаба Навального 18:37, Политика Бобслеисты и скелетонисты обратились к Путину не через Instagram 18:27, Общество NYT узнала о скором уходе Тиллерсона с поста госсекретаря США 18:22, Политика МОК дисквалифицировал российскую медалистку Олимпиады в Лондоне 18:22, Спорт Аналитики прогнозируют незначительное снижение урожая зерна в 2018 году 18:10, Бизнес Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 18:09, РБК и Biotherm Homme Глава МВД ЛНР назвал сфабрикованным дело о госперевороте в 2016 году 18:07, Политика Израильская армия ответила на стрельбу из сектора Газа с земли и воздуха 18:07, Политика В суды Москвы поступили письма с угрозами взрыва 18:06, Общество Во Франции сообщили о найденном в российских грибах радиоактивном цезии 18:01, Общество Стали известны имена задержанных полицией бывших менеджеров «Роснефти» 18:00, Бизнес Президент Боливии заявил о намерении избраться на четвертый срок 18:00, Политика Назван наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией регион 17:58, Общество В Венесуэле задержали одного из инициаторов сокращения добычи нефти 17:55, Общество Видеообзор нового кроссовера Infiniti QX50 17:55, Авто Nord Stream 2 заявил о намерении добиться постройки газопровода в Дании 17:49, Экономика Резиденция Януковича под Киевом стала собственностью государства 17:48, Политика СМИ сообщили о стрельбе в военном комплексе в Польше 17:45, Общество Продавец компьютеров решил купить последнего государственного страховщика 17:40, Финансы Игра продолжается: что стоит за бурным ростом биткоина 17:39, Мнение
В суды Москвы поступили письма с угрозами взрыва
Общество, 18:06
0
В суды Москвы поступили письма с угрозами взрыва

В Москве в районные суды пришли анонимные письма об угрозах взрывов. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы, передает «РИА Новости».

«В адрес районных судов поступили письма об угрозе взрывов. Все помещения проверяются», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС рассказал, что сообщения о минировании зданий поступили в семь столичных судов, а именно в Кунцевский, Коптевский, Измайловский, Кузьминский, Останкинский, Черемушкинский и Нагатинский.

Представитель Останкинского суда Виктория Агапова сообщила «РИА Новости», что письмо об угрозе взрыва пришло на электронную почту. Агапова отметила, что адрес электронной почты, с которого пришло письмо, был зашифрован. В связи с угрозой взрыва здание суда было эвакуировано.

Коптевский районный суд был эвакуирован, рассказала РБК секретарь суда. «Эвакуация началась в 16:00 и продолжалась около часа. Сотрудники спецслужб все проверили, все хорошо», — рассказала собеседница.

Пресс-секретарь Кунцевского суда Дарья Галкина не смогла подтвердить РБК эвакуацию. «Пока не могу это комментировать, к сожалению», — сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала РБК, что эвакуаций из зданий судов нет. «В настоящее время рабочий день окончен, сотрудники распущены по домам. Сообщения об угрозах, поступившие в несколько райсудов (о которых, собственно, пишут СМИ), в настоящее время проверяются правоохранительными органами», — сказала она.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Волна анонимных сообщений о «минировании» зданий прокатилась по городам России с 10 сентября. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы торговые центры, вокзалы, аэропорты, учебные заведения, кинотеатры и государственные учреждения и другие здания. Ни одно сообщение о бомбе подтверждено не было.

По факту ложной информации о минировании ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). Глава ведомства Александр Бортников в октябре заявлял, что в телефонном терроризме подозреваются четверо россиян, которые находятся за границей. По его словам, у них есть сообщники на территории России.
Теги: Москва , угроза взрыва , минирование
Главное
Стали известны имена задержанных полицией бывших менеджеров «Роснефти» Бизнес
Материалы по теме
Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась Общество
Угроза взрыва на Курском вокзале оказалась ложной Общество
Угроза взрыва на борту двух самолетов в Бельгии оказалась ложной Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку