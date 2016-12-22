В суды Москвы поступили письма с угрозами взрыва

В Москве в районные суды пришли анонимные письма об угрозах взрывов. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы, передает «РИА Новости».

«В адрес районных судов поступили письма об угрозе взрывов. Все помещения проверяются», — сказал собеседник агентства.



Источник ТАСС рассказал, что сообщения о минировании зданий поступили в семь столичных судов, а именно в Кунцевский, Коптевский, Измайловский, Кузьминский, Останкинский, Черемушкинский и Нагатинский.

Представитель Останкинского суда Виктория Агапова сообщила «РИА Новости», что письмо об угрозе взрыва пришло на электронную почту. Агапова отметила, что адрес электронной почты, с которого пришло письмо, был зашифрован. В связи с угрозой взрыва здание суда было эвакуировано.

Коптевский районный суд был эвакуирован, рассказала РБК секретарь суда. «Эвакуация началась в 16:00 и продолжалась около часа. Сотрудники спецслужб все проверили, все хорошо», — рассказала собеседница.

Пресс-секретарь Кунцевского суда Дарья Галкина не смогла подтвердить РБК эвакуацию. «Пока не могу это комментировать, к сожалению», — сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала РБК, что эвакуаций из зданий судов нет. «В настоящее время рабочий день окончен, сотрудники распущены по домам. Сообщения об угрозах, поступившие в несколько райсудов (о которых, собственно, пишут СМИ), в настоящее время проверяются правоохранительными органами», — сказала она.

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Волна анонимных сообщений о «минировании» зданий прокатилась по городам России с 10 сентября. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы торговые центры, вокзалы, аэропорты, учебные заведения, кинотеатры и государственные учреждения и другие здания. Ни одно сообщение о бомбе подтверждено не было.