СМИ сообщили о стрельбе в военном комплексе в Польше
Общество, 17:45
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СМИ сообщили о стрельбе в военном комплексе в Польше
В польском городе Ожиш в военном комплексе застрелили гражданского служащего. Об этом сообщает радиостанция RMF.
Стрельба произошла в комплексе, принадлежащем 15-ой механизированной бригаде во время время смены караула. Один из сотрудников охранной службы случайно выстрелил в спину другому охраннику.
Сотрудники военной полиции изъяли оружие, из которого был произведен выстрел. Они также проверят, было ли у гражданских, работающих в охране, разрешение на ношение оружие.