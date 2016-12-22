Аналитики прогнозируют незначительное снижение урожая зерна в 2018 году

Урожай зерна в России в 2018 году может снизиться на 5% по сравнению с рекордным урожаем 2017 года. Такой прогноз дает аналитический центр «Совэкон» (есть у РБК).

По предварительной оценке «Совэкона», в 2018-м в России будет произведено 128,2 млн т зерна, в том числе 76,7 млн т пшеницы. Урожай может оказаться вторым по величине после рекорда 2017 года — по версии «Совэкона», 134,1 млн т зерна, включая 83,9 млн т пшеницы.

Прогноз основан, в частности, на снижении посевных площадей, объяснил РБК директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его данным, площадь посева озимых под урожай 2018 года ниже площади посева в прошлом году: 17,4–17,7 млн га сейчас против 17,8 млн га годом ранее.

«Это все равно очень высокий урожай, что вкупе с переходящими остатками приведет к тому, что предложение зерна в следующем году будет на уровне этого года», — констатирует Сизов. Переходящие запасы зерна на конец 2017 года составят 31 млн т против 20 млн т на конец 2016 года, оценивает «Совэкон».

По оценке Минсельхоза, урожай зерна в России в этом году составит более 130 млн т и станет абсолютным рекордом в истории современной России и СССР. В 2016-м Россия собрала 120,7 млн т зерна — самый большой урожай в истории постсоветской России.