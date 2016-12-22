Израильская армия ответила на стрельбу из сектора Газа с земли и воздуха

Израильская армия задействовала танки и авиацию в ответ на минометную стрельбу из сектора Газа, ответственность за которую Израиль возложил на движение ХАМАС. Об этом сообщается в Twitter ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).
Израильские позиции в четверг были обстреляны на границе с анклавом. Информации о потерях с израильской стороны в связи с инцидентом нет.
Израиль нанес ответные удары с земли и воздуха по четырем военным постам движения ХАМАС в северной части сектора Газа.
ХАМАС — палестинское исламистское движение и политическая партия. Ее представители входят в правительство сектора Газа. Израиль, Канада, США и Япония считают движение террористическим, в Иордании и Египте оно запрещено. Австралия и Великобритания считают террористической организацией только бригаду «Изз ад-Дин аль-Кассам», боевое крыло ХАМАС.
В 2014 году по решению Европейского суда общей юрисдикции ХАМАС был исключен из списка террористических организаций, но три года спустя это решение было объявлено ошибкой.