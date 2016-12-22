Участники саммита ОПЕК договорились продлить ограничения на добычу нефти

В ходе проходящего в Вене заседания представителей государств, входящих в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), достигнута договоренность о продлении ограничений добычи нефти до конца 2018 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов саммита.

По данным источников агентства, в настоящее время участники встречи в Вене обсуждают то, как именно будет оцениваться эффективность соглашения в середине 2018 года.

В сообщении Bloomberg подчеркивается, что переговоры в Вене проходят в обстановке редкого единодушия, так как все их участники согласны с тем, что ситуация на нефтяном рынке меняется в нужном направлении, но сам рынок пока не сбалансирован.