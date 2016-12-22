Минобрнауки запустит для учащихся мотивационный проект с Ником Вуйчичем

Минобрнауки России запустит информационно-мотивационный проект для школьников и студентов при участии австралийского оратора Ника Вуйчича. В коротких видео Вуйчич расскажет, как преодолевать трудные жизненные обстоятельства, достигать своих целей, реализовывать себя и приносить пользу обществу. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента Минобрнауки Игоря Михеева, который обсудил с Вуйчичем сотрудничество 27 ноября.

Темы, которые будут затронуты в роликах, должны послужить мотивацией для реализации общественно-полезных проектов.

В пилотном проекте в 2018 году будут участвовать члены Российского движения школьников (РДШ).

Ник Вуйчич австралийский миллионер, мотивационный оратор, писатель и основатель благотворительного фонда. Он родился без рук и ног из-за редкого наследственного заболевания − синдрома тетраамелия. У Вуйчича два высших образования. Среди написанных им книг — «Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни» (2015) о преодолевании трудностей и «Любовь без границ. Путь к потрясающе счастливой любви» (2015) — история любви Вуйчича и его жены Канаэ.

Мужчина считает своей целью — мотивацию людей, которые столкнулись с серьезными проблемами в жизни. Он рассказал свою историю в 68 странах мира. В октябре этого года Вуйчич прочел в России лекцию «Мотивация и жизнь» на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов и выступил с речью перед студентами и активистами РДШ в Российском экономическом университете (РЭА) имени Г.В. Плеханова.