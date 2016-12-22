В Крыму завели дело после избиения главного следователя Алушты

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения руководителя следственного отдела Алушты, сообщается на сайте республиканского главка СКР.

​Вечером 28 ноября на одной из улиц Алушты на руководителя следственного отдела напали, он госпитализирован, сообщил СК, не называя имени пострадавшего.

Дело открыто по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Следователи устанавливают причастных к совершению преступления, которые, по данным Life.ru, напали на 39-летнего полковника юстиции Константина Гирякова и скрылись. У него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные ушибы лица и ссадины. Двое неизвестных напали на Гирякова с палками в парке недалеко от входа в здание прокуратуры.

По данным СК, нападение связано с попыткой помешать профессиональной деятельности следователя. Рассматриваются и другие версии, заявил «Интерфаксу» представитель ГСУ СКР по региону.