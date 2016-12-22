Поклонская отказалась от «дворянского титула»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла решение вернуть главе Российского императорского дома Марии Мухранской-Гогенцоллерн врученную награду с «присвоенными дворянскими титулами». Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.

Поклонская заявила, что получила орден в 2014 году «за сохранение мира на крымской земле» в связи с присоединением полуострова к России. По словам депутата, эта награда возводит ее «в достоинство кавалерственной дамы женского императорского ордена Святой Анастасии Узорешительницы».

Причиной возвращения награды стала позиция Мухранской-Гогенцоллерн, ее официального представителя Александра Закатова и представителя объединения членов семьи Романовых в России Ивана Арцишевского к фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». По словам Поклонской, они не выступили против запрета картины, но «в целом отрицательно оценили сам фильм».

«Наступила ситуация с фильмом «Матильда», отношение к которому стало лакмусовой бумажкой порядочности и подлинного отношения к святой царской семье, да и к вере, к защите устоев нашей Родины в целом», — пишет Поклонская.

Закатов в интервью изданию Ura.ru сообщил, что желание Поклонской вернуть орден свидетельствует о «печальном состоянии души и ума» депутата. По словам Затакова, она отказывается от награды «из-за того, что кто-то неправильно, по ее мнению, отнесся к какому-то фильму. Это смешно и нелепо».

«Фильм — кощунственный и неправдивый, однако запрещать его не следует, поскольку запрет лишь создаст ему лишнюю рекламу», — считает Закатов. Он также заявил, что никто не давал Поклонской дворянских титулов. «Причисление к императорскому ордену дает права на дворянское достоинство, но это никакие не титулы. Это знак уважения и любви со стороны императорского дома, а также признание определенных заслуг», — подчеркнул представитель Мухранской-Гогенцоллерн.

Фильм «Матильда» вышел на экраны в России 25 октября. Он повествует об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская неоднократно выступала против выхода картины в прокат.