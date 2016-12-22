В правительстве пояснили слова Медведева о росте доходов населения

В пресс-службе правительства России пояснили слова премьер-министра Дмитрия Медведева, заявившего в ходе подводящего итоги года интервью пяти телеканалам о начале роста реальных доходов россиян.

«Речь шла о росте заработных плат», — уточнили в пресс-службе правительства.

В разговоре с журналистами Медведев сказал, что в России «происходит рост реальных доходов населения, рост реальной зарплаты». «Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут. И это очень важно, исключительно важно для всех граждан нашей страны», — подчеркнул глава правительства.

По данным Росстата, по итогам января—октября 2017 года уровень реальных располагаемых доходов россиян (скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении после обязательных платежей) снизился по сравнению с тем же периодом 2016 года на 1,3%, а уровень реальной начисленной зарплаты вырос на 3%.