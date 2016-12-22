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В России начнут платить зарплату женам оленеводов
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В России начнут платить зарплату женам оленеводов
Политика, 13:59
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В России начнут платить зарплату женам оленеводов

Жены оленеводов, которые ведут хозяйство в чуме, «чумработницы», будут получать зарплату с 2018 года. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин в Петербурге в рамках V Международного арктического правового форума «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты», передает ТАСС.

«Чумработница уже законом утверждена, у нее будут выплаты, будет заработная плата… с нового года», — сказал глава ЯНАО. По его словам, власти автономного округа неоднократно поднимали вопрос о роли женщины в оленеводстве. Их оформляли как «оленеводов третьего разряда», что в полной мере не соответствовало их задачам и не гарантировало соблюдение их прав, отметил Кобылкин.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа сказал, что «чумработницы — это основа коренных жителей Ямала и их будущего» и «на них держится все». Кобылкин рассказал, что почти все жены оленеводов являются многодетными матерями. Он сообщил, что в регионе самое большое количество детей рождается у коренного народа Ямала.

Ямало-Ненецкий автономный округ — родина народов Крайнего Севера, а именно ненцев, ханты, селькупов. По данным Ямалстата, на 1 января 2017 года численность населения ЯНАО составила 536,3 тыс. человек, сообщается на сайте МИД России. Из них 5,9%, а именно 29,7 тыс., составляют ненцы, 1,9% ханты, которых живут в регионе 9,4 тыс., и 1,9 тыс. селькупов, что составляет 0,4% от общего населения автономии.
Теги: ЯНАО , Дмитрий Кобылкин , Губернатор
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