В России начнут платить зарплату женам оленеводов

Жены оленеводов, которые ведут хозяйство в чуме, «чумработницы», будут получать зарплату с 2018 года. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин в Петербурге в рамках V Международного арктического правового форума «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты», передает ТАСС.



«Чумработница уже законом утверждена, у нее будут выплаты, будет заработная плата… с нового года», — сказал глава ЯНАО. По его словам, власти автономного округа неоднократно поднимали вопрос о роли женщины в оленеводстве. Их оформляли как «оленеводов третьего разряда», что в полной мере не соответствовало их задачам и не гарантировало соблюдение их прав, отметил Кобылкин.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа сказал, что «чумработницы — это основа коренных жителей Ямала и их будущего» и «на них держится все». Кобылкин рассказал, что почти все жены оленеводов являются многодетными матерями. Он сообщил, что в регионе самое большое количество детей рождается у коренного народа Ямала.