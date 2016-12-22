В «Мосгортрансе» сменился гендиректор

Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов покинул свой пост. Этот пост займет его бывший заместитель Леонид Антонов. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Антонов работает в «Мосгортрансе» с 1986 года, последние четыре года он заведовал вопросами, связанными с развитием наземного городского транспорта, работой подвижного состава и управлением эксплуатационными площадками предприятия.

Причины кадровых перестановок не уточняются. Пресс-служба добавила, что перед уходом Михайлову было присвоено звание «Почетный работник транспорта и связи Москвы», а его новое место работы не связано с правительством Москвы.

Михайлов возглавлял «Мосгортранс» с 2013 года. До этого он работал в московском правительстве.

В сентябре Михайлов дал интервью телеканалу РБК, в котором заявил, что в столице планируется объявить конкурс на закупку для «Мосгортранса» 300 электробусов. По его словам, такой транспорт появится на улицах столицы уже в 2018 году.