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По запросу Москвы в Дании задержан обвиняемый во взяточничестве россиянин
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По запросу Москвы в Дании задержан обвиняемый во взяточничестве россиянин
Общество, 13:15
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По запросу Москвы в Дании задержан обвиняемый во взяточничестве россиянин

В Копенгагене по российскому запросу взят под стражу 43-летний россиянин Александр Панеш, который утверждает, что является адвокатом одного из российских оппозиционных лидеров. В России он объявлен в международный розыск, в том числе по обвинению во взяточничестве и даче ложных показаний, сообщает издание Politiken со ссылкой на полицию.

По информации издания, Панеша, который постоянно проживает во Франции, арестовали 21 ноября в аэропорту Копенгагена, но журналисты узнали об этом только через несколько дней. Окружной суд Копенгагена оставил его под стражей до 19 декабря.

Задержание Панеша на основании международного ордера по решению Копенгагенского суда РБК подтвердил заведующий консульским отделом посольства России в Дании Юрий Войтенко. «До 19 декабря он будет здесь находиться [в Копенгагене]. Вопрос об экстрадиции [в Россию] еще не решен, будет решать суд», — сообщил он.

Представитель Генпрокуратуры Дании Хенриет Норринг подтвердила задержание россиянина, отметив, что из-за принципов конфиденциальности не может назвать его имя и сообщить, в чем он обвиняется на родине. ​Теперь Дания ждет от России официального запроса на экстрадицию. Выдача Панеша России будет возможна в случае, если будут соблюдены все требования датского законодательства, отметила Норринг.

Адвокат россиянина Ким Багге заявил об отсутствии причин для задержания в Дании, поскольку там россиянин был проездом. Гражданин России живет во Франции, где решается вопрос о предоставлении ему политического убежища.

Politiken отмечает, что россиянин живет во Франции с ноября 2015 года. «На родине он боится преследования из-за его связи с лидером оппозиции Алексеем Навальным, адвокатом которого он был», — уточняется в материале газеты.

Комментируя информацию о том, что Александр Панеш якобы является адвокатом Алексея Навального, руководитель избирательного штаба Навального Леонид Волков рассказал РБК, что не знает этого человека. «Первый раз слышу это имя», — сказал он.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил РБК, что у Навального не было адвоката по имени Александр Панеш.

Теги: Дания , Копенгаген , Александр Панеш
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