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В Башкирии напали на приехавшую к пациенту с «белой горячкой» фельдшера
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В Башкирии напали на приехавшую к пациенту с «белой горячкой» фельдшера
Общество, 13:31
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В Башкирии напали на приехавшую к пациенту с «белой горячкой» фельдшера

МВД начало проверку после избиения в Башкирии фельдшера скорой помощи, которая приехала к пациенту с «белой горячкой». Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Салавате. Жалоба на избиение поступила от фельдшера скорой помощи в среду, 29 ноября. Бригаду медиков вызвала 40-летняя женщина для своего сожителя, у которого, по ее словам, началась «белая горячка».

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи предложили госпитализировать мужчину в наркологический диспансер, но он ехать туда не захотел. Фельдшер предложила хозяйке квартиры расписаться в карточке вызова из-за отказа пациента в госпитализации. Данная просьба вызвала у женщины агрессию, и она набросилась на медика с кулаками. В результате фельдшер получила травмы. Ей была оказана помощь в городском травматологическом пункте.

Источник ГТРК «Башкортостан» в правоохранительных органах рассказал, что нападавшая нанесла несколько ударов фельдшеру в грудь и по голове. Собеседник телеканала сообщил, что медику был поставлен диагноз сотрясение мозга и у нее зафиксировали множество ушибов лица и тела.

В феврале Мосгордума одобрила законопроект, который предлагает ужесточить наказание за нападение на врачей. Авторы проекта закона хотят ввести наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. или лишения свободы для нападавших на медицинских работников. Нарушитель может получить срок до 12 лет лишения свободы, если жизнь медика была в опасности. В случае смерти врача виновного в его гибели предлагается приговорить к пожизненному заключению.

Депутаты Мосгордумы сообщили, что в 2016 году было совершено более 1,2 тыс. нападений на сотрудников скорой помощи, из которых 200 произошли в Москве. В столичной Думе предположили, что атаки на медиков связаны с закрытием вытрезвителей.

Теги: скорая помощь , Башкирия
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