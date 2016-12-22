В Санкт-Петербурге ребенок принес в детский сад пневматический пистолет
Общество, 13:11
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В Санкт-Петербурге ребенок принес в детский сад пневматический пистолет
В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик принес в детский сад пистолет. Приехавшие на место инцидента полицейские отобрали у ребенка пневматическое оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 29 ноября в одном из детских садов, расположенном на Комендантском проспекте в Приморском районе. Об обнаружении у ребенка предмета, похожего на пистолет, сообщила сотрудница дошкольного учреждения.
Пистолет направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. Полиция выясняет, как оружие оказалось у ребенка. С родителями ребенка была проведена профилактическая беседа.