В Санкт-Петербурге ребенок принес в детский сад пневматический пистолет

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик принес в детский сад пистолет. Приехавшие на место инцидента полицейские отобрали у ребенка пневматическое оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 29 ноября в одном из детских садов, расположенном на Комендантском проспекте в Приморском районе. Об обнаружении у ребенка предмета, похожего на пистолет, сообщила сотрудница дошкольного учреждения.

Пистолет направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. Полиция выясняет, как оружие оказалось у ребенка. С родителями ребенка была проведена ​профилактическая беседа.