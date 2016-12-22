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American Airlines под Рождество оставила 15 тыс. рейсов без пилотов
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American Airlines под Рождество оставила 15 тыс. рейсов без пилотов
Общество, 13:53
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American Airlines под Рождество оставила 15 тыс. рейсов без пилотов

Авиакомпания American Airlines случайно отправила в отпуск в один из самых напряженных периодов года — с 17 по 31 декабря — слишком большое количество пилотов. Из-за этого тысячи рейсов находятся под угрозой отмены. Об этом сообщает газета NYT со ссылкой на представителя профсоюза пилотов США (Allied Pilots Association) Грега Овермана.

Инцидент произошел из-за сбоя в программе, которая составляет списки пилотов, идущих в отпуск на время рождественских праздников.

Перевозчик попытался урегулировать ситуацию, пообещав пилотам, которые будут работать во время отпуска, 1,5 зарплаты. Однако профсоюз пилотов подал жалобу, заявив, что страховая выплата не покрывается его контрактом и что авиакомпания не может гарантировать обещанную выплату.

По оценкам профсоюза, в праздничный период экипажи более чем 15 тыс. рейсов будут неполными, если авиакомпания ничего не предпримет. Рейсы, которых может коснуться проблема, должны отправиться из Бостона, Вашингтона, Нью-Йорка, Майами, Чикаго, Филадельфии и ряда других городов.

Теги: отпуск , American Airlines Group , Allied Pilots Association
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