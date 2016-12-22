Доходы «Газпром-Медиа» росли медленнее рекламного рынка России

Газпромбанк в среду, 29 ноября опубликовал результаты по МСФО за девять месяцев этого года, в которой привел ключевые финансовые показатели своей дочерней компании — «Газпром-Медиа» (ГПМ).

Динамика увеличения общей выручки одного из крупнейших медиахолдингов России, среди активов которого эфирные каналы НТВ, «Пятница», ТНТ, «Матч ТВ», радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», Energy, киностудия «Централ Партнершип» и т.д., отстает от роста отечественного рекламного рынка.

В третьем квартале 2017 года общие расходы на рекламу в России выросли на 17–23%, до 95 млрд руб., только на телерекламу — на 16–18%, до 36,2–36,7 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Общая выручка ГПМ, включающая и доходы от рекламы, увеличилась в третьем квартале на 10% по сравнению с третьим кварталом 2016 года до 20,2 млрд руб., указано в отчетности Газпромбанка.

За девять месяцев 2017 года общие расходы на рекламу выросли на 14%, до 285–287 млрд руб., только на телерекламу — на 13%, до 116–117 млрд руб. Общая выручка ГПМ, включающая и доходы от рекламы, увеличилась за девять месяцев 2017 года на 7%, до 60,8 млрд руб.

Чистая прибыль в январе—сентябре текущего года составила почти 1 млрд руб., в 2016 году по итогам работы за аналогичный отчетный период холдинг получил убыток в размере 14,3 млрд руб.

На положительный операционный результат, как сообщила РБК директор по связям с общественностью холдинга «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая, повлиял рост рекламных доходов на телеканалах НТВ, «Матч ТВ», развлекательных телеканалах ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, 2х2, а также увеличение доходов от дистрибуции и рекламы на тематических каналах «Ред Медиа».

«Газпром-Медиа» не раскрывает отдельно свою рекламную выручку, заявила Осадчая, объяснив отставание динамики общей выручки ГПМ от темпов роста российского рекламного рынка «изменением структуры доходов холдинга в 2017 году в связи со структурными изменениями рекламного рынка».

«Если раньше холдинг получал комиссионное вознаграждение от работы сейлз-хауса «Газпром-Медиа» и Gazprom-media Digital в части обслуживания сторонних компаний и учитывал его в консолидированной выручке, то с созданием Национального рекламного альянса (НРА) изменилась структура доходов и расходов. Теперь холдинг, как учредитель НРА, начал получать дивиденды, но они не отражаются в составе выручки», — рассказала Осадчая.

По ее словам, за девять месяцев этого года доходы от ТВ-рекламы холдинга соответствуют динамике рынка, а на отдельных телеканалах отмечен рост доходов «сильно выше рынка ТВ-рекламы».