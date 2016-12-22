Производители соли заявили о риске срыва программы импортозамещения

Россия увеличила импорт соли из Белоруссии и других стран, доля российской соли на рынке снизилась, сообщили в ассоциации ​производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (сообщение ассоциации с расчетами есть в распоряжении РБК). Проблема связана с недостатком железнодорожных вагонов для вывоза соли из регионов, и если ее не решить, это грозит срывом программ импортозамещения, предупреждают производители.

С 1 ноября 2016 года правительство запретило ввоз соли из стран, которые ввели санкции против России (США, стран Евросоюза, Австралии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Украины и Черногории). После введения контрсанкций российские предприятия резко нарастили объемы производства пищевой соли. Если по итогам 2014 года доля отечественной соли на российском рынке составляла 43%, то к концу 2016 года она увеличилась до 66% — это стало «лучшим результатом в области импортозамещения среди всех отраслей», — отмечают в «Руспродсоюзе».

Но сейчас доля российской соли на рынке снизилась — в этом году снижение составило 3,9% (с 672,4 тыс. т до 645,9 тыс. т). На данный момент отечественная соль составляет только 62% объема рынка. Это ниже минимального порога доктрины продовольственной безопасности, согласно которой доля отечественной соли на рынке должна быть не менее 85%.

Одновременно вырос импорт соли из соседних стран, не находящихся под санкциями, в частности, Белоруссии. Согласно данным «Руспродсоюза», за 10 месяцев 2017 года Белоруссия увеличила поставки в Россию технической соли на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — с 594,8 тыс. т до 873,5 тыс. т. Импорт белорусской пищевой соли увеличился на 18,9% — с 236 тыс. т до 280,7 тыс. т. Доля Казахстана в российском импорте соли также выросла — в этом году страна нарастила экспорт технической соли в Россию на 4,1% (с 125 тыс. т до 130,1 тыс. т), пищевой соли — на 14,3% (с 110,6 тыс. т до 126,4 тыс. т). Лидером по росту объемов поставок пищевой соли стал Азербайджан — республика увеличила свои поставки в Россию на 180,8% (с 4,1 тыс. т до 11,5 тыс. т).

Российские производители способны обеспечить рынок отечественной солью на 100% и даже направлять ее на экспорт, уверяет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, но проблема связана с перевозкой соли железнодорожным транспортом. В результате возникших проблем с вагонами соль невозможно вывезти с месторождений Южного, Уральского и Сибирского федерального округов, и на рынке стремительно увеличивается доля поставщиков из других стран, которые не испытывают сложностей с транспортировкой.

«Сегодня на российских производствах скопились рекордные остатки данного вида продукции, объем которых на предприятиях отрасли превысил 1 млн т, а поставить на рынок эти объемы предприятия не могут», — говорит Востриков. Если ситуация с вагонами не изменится, существуют риски срыва программ импортозамещения, предупреждает он.

С дефицитом вагонов для перевозки грузов в этом году столкнулся ряд отраслей промышленности, некоторые регионы уже обратились за помощью из-за перебоев с доставкой грузов. В октябре директор крупнейшего производителя технической соли «Руссоль» Сергей Черненко пожаловался вице-премьеру Аркадию Дворковичу на нехватку полувагонов для перевозки продукции, сообщал «Коммерсант». Затем к Дворковичу обратился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко с предупреждением о проблемах с обеспечением города зерном и риске остановки производства хлебопекарен. На нехватку вагонов также пожаловались производители технической соли, щебня и подсолнечного шрота.