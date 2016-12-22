Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,94 58,40 EUR Нал. 69,79 69,17 USD Бирж. 58,61 -0,01 EUR Бирж. 69,30 -0,14 USD ЦБ. 58,58 +0,25 EUR ЦБ. 69,52 +0,31 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 9918,42 +128,40 ММВБ 2119,85 -0,20% РТС 1139,41 -0,46% Brent 62,77 -0,92% DJIA 23940,68 +0,44% Nasdaq 6824,39 -1,27% FTSE 7377,02 -0,22%
Производители соли заявили о риске срыва программы импортозамещения
Лента новостей
Деньги из вакуума: сколько стоит плавучий космодром и космический туризм 13:19, Партнерский материал Синоптики пообещали москвичам оттепель в первые дни зимы 13:19, Общество Производители соли заявили о риске срыва программы импортозамещения 13:17, Бизнес Роскачество нашло отклонения от нормы в трети ассортимента творога 13:14, Бизнес В Санкт-Петербурге ребенок принес в детский сад пневматический пистолет 13:11, Общество «Русская аквакультура» определила цену размещения акций в рамках SPO 13:05, Бизнес Медведев допустил освобождение от налогов россиян с низкими доходами 12:56, Политика Россия начала переговоры с Египтом об использовании его военных авиабаз 12:50, Политика В Китае неизвестный ранил ножом пятерых школьников 12:40, Общество Медведев объявил о начале роста реальных доходов россиян вопреки Росстату 12:40, Политика В СКР рассказали об угрозе терроризма и наркотрафика со стороны юрлиц 12:33, Общество Бизнес с иностранцами: как разобраться в международном законодательстве 12:14, РБК и Thomson Reuters Доходы «Газпром-Медиа» росли медленнее рекламного рынка России 12:14, Технологии и медиа Верховный суд назвал условие оглашения показаний Сечина в суде 12:12, Общество Глава федерации бобслея прокомментировал обращение спортсменов к Путину 12:08, Общество «Манчестер Сити» повторил 57-летний рекорд в чемпионате Англии 12:03, Спорт Флот России впервые за почти полвека принял на вооружение новый ледокол 11:57, Общество Губернатор Игорь Руденя принял участие в Форуме легкой промышленности 11:47, Пресс-релизы Лавров раскритиковал решение США усилить санкции против КНДР 11:35, Политика Директор «Евраз»: «Экологические проекты могут быть окупаемыми» 11:30, Партнерский материал Лавров сравнил действия Трампа с политикой Обамы 11:20, Политика Сенатор предложил запретить работу журналистов США в парламенте из-за RT 11:13, Политика Психология офиса: работодателям советуют следить за эго сотрудников 11:12, Партнерский материал Футболиста «Зенита» госпитализировали после драки в Санкт-Петербурге 11:07, Спорт «Мосводоканал» рассказал о последствиях аварии на теплотрассе 11:06, Общество В кресле Улюкаева: как изменилось Минэкономразвития за год Орешкина 11:05, Экономика Депутат рассказал о переговорах по выдаче плененных ИГ казаков 11:03, Политика СКР заинтересовался прорывом теплотрассы на востоке Москвы 10:58, Общество
Производители соли заявили о риске срыва программы импортозамещения
Бизнес, 13:17
0
Производители соли заявили о риске срыва программы импортозамещения

Россия увеличила импорт соли из Белоруссии и других стран, доля российской соли на рынке снизилась, сообщили в ассоциации ​производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (сообщение ассоциации с расчетами есть в распоряжении РБК). Проблема связана с недостатком железнодорожных вагонов для вывоза соли из регионов, и если ее не решить, это грозит срывом программ импортозамещения, предупреждают производители.

С 1 ноября 2016 года правительство запретило ввоз соли из стран, которые ввели санкции против России (США, стран Евросоюза, Австралии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Украины и Черногории). После введения контрсанкций российские предприятия резко нарастили объемы производства пищевой соли. Если по итогам 2014 года доля отечественной соли на российском рынке составляла 43%, то к концу 2016 года она увеличилась до 66% — это стало «лучшим результатом в области импортозамещения среди всех отраслей», — отмечают в «Руспродсоюзе».

Но сейчас доля российской соли на рынке снизилась — в этом году снижение составило 3,9% (с 672,4 тыс. т до 645,9 тыс. т). На данный момент отечественная соль составляет только 62% объема рынка. Это ниже минимального порога доктрины продовольственной безопасности, согласно которой доля отечественной соли на рынке должна быть не менее 85%.

Одновременно вырос импорт соли из соседних стран, не находящихся под санкциями, в частности, Белоруссии. Согласно данным «Руспродсоюза», за 10 месяцев 2017 года Белоруссия увеличила поставки в Россию технической соли на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — с 594,8 тыс. т до 873,5 тыс. т. Импорт белорусской пищевой соли увеличился на 18,9% — с 236 тыс. т до 280,7 тыс. т. Доля Казахстана в российском импорте соли также выросла — в этом году страна нарастила экспорт технической соли в Россию на 4,1% (с 125 тыс. т до 130,1 тыс. т), пищевой соли — на 14,3% (с 110,6 тыс. т до 126,4 тыс. т). Лидером по росту объемов поставок пищевой соли стал Азербайджан — республика увеличила свои поставки в Россию на 180,8% (с 4,1 тыс. т до 11,5 тыс. т).

Российские производители способны обеспечить рынок отечественной солью на 100% и даже направлять ее на экспорт, уверяет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, но проблема связана с перевозкой соли железнодорожным транспортом. В результате возникших проблем с вагонами соль невозможно вывезти с месторождений Южного, Уральского и Сибирского федерального округов, и на рынке стремительно увеличивается доля поставщиков из других стран, которые не испытывают сложностей с транспортировкой.

«Сегодня на российских производствах скопились рекордные остатки данного вида продукции, объем которых на предприятиях отрасли превысил 1 млн т, а поставить на рынок эти объемы предприятия не могут», — говорит Востриков. Если ситуация с вагонами не изменится, существуют риски срыва программ импортозамещения, предупреждает он.

С дефицитом вагонов для перевозки грузов в этом году столкнулся ряд отраслей промышленности, некоторые регионы уже обратились за помощью из-за перебоев с доставкой грузов. В октябре директор крупнейшего производителя технической соли «Руссоль» Сергей Черненко пожаловался вице-премьеру Аркадию Дворковичу на нехватку полувагонов для перевозки продукции, сообщал «Коммерсант». Затем к Дворковичу обратился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко с предупреждением о проблемах с обеспечением города зерном и риске остановки производства хлебопекарен. На нехватку вагонов также пожаловались производители технической соли, щебня и подсолнечного шрота.

Теги: вагоны , соль , «Руспродсоюз»
Главное
Медведев объявил о начале роста реальных доходов россиян вопреки Росстату Политика
Материалы по теме
Экспортеры подсолнечного шрота пожаловались на нехватку вагонов Бизнес
«Руссоль» пожаловалась на нехватку полувагонов для перевозки продукции Бизнес
Погрузочные споры: четыре вопроса о дефиците вагонов на железной дороге Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку