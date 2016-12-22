При столкновении грузовика и поезда в Нижегородской области погиб человек

В Нижегородской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовая «ГАЗель» и пассажирский поезд. В результате ДТП погиб 36-летний водитель грузовика, проживающий в городе Шахунья. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского СУ СКР на транспорте.

ЧП произошло в ночь на 30 ноября. По предварительным данным, столкновение произошло ​в 4:40 мск на 662-м км перегона Зубанья — Обход Горьковской железной дороги (ГЖД). Попавший в аварию пассажирский поезд следовал по маршруту Владивосток — Москва. На сайте областного главка МЧС уточняется, что авария произошла около станции Буренино в районе Шахуньи.

На сайте ГЖД говорится, что грузовик выехал на регулируемый переезд при запрещающем сигнале светофора. «Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших пассажиров нет», — уточняется в сообщении.

Из-за столкновения были задержаны попавший в ДТП пассажирский поезд и две пригородных электрички. Диспетчеры пытаются восстановить график.