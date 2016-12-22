Автобус сгорел на трассе в Воронежской области

Автобус, ехавший из Москвы в Ставрополь, сгорел на трассе в Воронежской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошел на 625-м км трассы «Дон». Информация о нем поступила спасателям в 5:14 по местному времени (совпадает с мск), возгорание ликвидировали в 5:28. В операции принимали участие семь человек и две единицы техники.

По данным ведомства, никто не пострадал.

Причины ЧП устанавливаются. Сколько пассажиров было в салоне, не уточняется.

Портал «Новости Воронежа» сообщает, что, по предварительным данным, загорелся моторный отсек автобуса. Отмечается, что затруднений в движении на участке, где произошло ДТП, нет.