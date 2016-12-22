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Российские дипломаты предупредили The Times об опасности ревности
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Российские дипломаты предупредили The Times об опасности ревности
Политика, 09:02
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Российские дипломаты предупредили The Times об опасности ревности

Посольство России в Великобритании разместило в Twitter ответ на статью The Times о российских успехах на Ближнем Востоке.

Дипломаты прокомментировали материал с заголовком «Игра Путина на Ближнем Востоке оставила США в дураках» цитатой из пьесы Шекспира «Отелло»: «Берегитесь ревности, синьор. То — чудище с зелеными глазами, глумящееся над своей добычей». К посту прикреплен скриншот публикации.

Автор статьи Роджер Бойс утверждает, что Россия «перехитрила Обаму и Трампа своей реальной политикой и региональной экспертизой.

В сентябре российская дипмиссия в Великобритании прокомментировала в микроблоге иллюстрацию из газеты The Telegraph, на которой министр обороны королевства Борис Джонсон сфотографирован вылезающим из танка (снимок сделан во время международных учений в Эстонии). Дипломаты указали, что главе МИД России Сергею Лаврову «не приходится ездить на танке, чтобы доказать свою точку зрения», так как он «полагается на обстоятельность и следит за развитием ситуации».

Теги: Ближний Восток , Twitter , Посольство
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