В Челябинской области на заводе взорвалась цистерна с углекислотой

В Магнитогорске на производственной площадке завода по производству технических и медицинских газов «МагТехГаз» произошла разгерметизация цистерны с углекислотой, сообщается на сайте главного управления МЧС по Челябинской области.

Инцидент произошел накануне, 29 ноября. В 23:15 по местному времени (21:15 мск) произошел хлопок на заводе, который расположен по адресу: улица Калибровщиков, 27, говорится в сообщении. «Установлено, что произошла разгерметизация одной из цистерн, при перекачке углекислоты (СО2) из стационарной емкости в передвижную. Разгерметизировалась стационарная емкость», — уточнили в ведомстве.

Причина разгерметизации цистерны устанавливается. По данным МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщил, что в результате разгерметизации емкости с углекислотой пострадали два человека. «Произошла разгерметизация и хлопок стационарной емкости объемом 85 куб. м», — сказал собеседник агентства. Пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, отметил он. По его словам, в результате хлопка, который последовал за разгерметизацией, ударной волной повредило кирпичное строение для хранения пустых баллонов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области РБК уточнили, что информация о пострадавших не подтвердилась. «Этих двух пострадавших нет. Двоих мужчин осмотрели сотрудники скорой помощи. Они от госпитализации отказались», — сказала сотрудник пресс-службы.