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СМИ узнали о наличии у брата Ким Чен Ына антидота от убившего его яда
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СМИ узнали о наличии у брата Ким Чен Ына антидота от убившего его яда
Общество, 07:40
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СМИ узнали о наличии у брата Ким Чен Ына антидота от убившего его яда

Брат северокорейского лидера Ким Чен Нам, отравленный в Малайзии, имел при себе антидот. Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на эксперта, проводившего исследование вещества.

В рюкзаке Нама было найдено 12 ампул атропина — препарата для обезвреживания нервно-паралитических веществ и ядов, в том числе VX, который был обнаружен на коже Ким Чен Нама.

«Я получил [противоядие] вместе с семью другими вещественными доказательствами от полиции. Мне передали их 10 марта для токсикологического тестирования», — рассказала эксперт. Кроме того, токсиколог сообщила, что надписи на ампулах были не на корейском языке.

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Старший брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Как полагает следствие, к убийству были причастны две женщины — 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айша и 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, одна из которых накинула на его лицо платок. В начале октября в Малайзии были возобновлены слушания по делу.

При этом в Южной Корее сразу после происшествия сообщили, что погибший — брат северокорейского лидера, который давно проживал в китайском Макао. В Пхеньяне, наоборот, официально так и не подтвердили, что речь идет именно о Ким Чен Наме.

Теги: Южная Корея , убийство брата Ким Чен Ына
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