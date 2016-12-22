СМИ узнали о наличии у брата Ким Чен Ына антидота от убившего его яда

Брат северокорейского лидера Ким Чен Нам, отравленный в Малайзии, имел при себе антидот. Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на эксперта, проводившего исследование вещества.
В рюкзаке Нама было найдено 12 ампул атропина — препарата для обезвреживания нервно-паралитических веществ и ядов, в том числе VX, который был обнаружен на коже Ким Чен Нама.
«Я получил [противоядие] вместе с семью другими вещественными доказательствами от полиции. Мне передали их 10 марта для токсикологического тестирования», — рассказала эксперт. Кроме того, токсиколог сообщила, что надписи на ампулах были не на корейском языке.
Старший брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Как полагает следствие, к убийству были причастны две женщины — 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айша и 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, одна из которых накинула на его лицо платок. В начале октября в Малайзии были возобновлены слушания по делу.
При этом в Южной Корее сразу после происшествия сообщили, что погибший — брат северокорейского лидера, который давно проживал в китайском Макао. В Пхеньяне, наоборот, официально так и не подтвердили, что речь идет именно о Ким Чен Наме.