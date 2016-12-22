CNN узнал о беседе зятя Трампа со спецпрокурором по «российскому делу»

Зять президента США и его старший советник Джаред Кушнер в начале ноября встречался со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим предполагаемое вмешательство России в президентские выборы Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на два источника сообщает телеканал CNN.
Как рассказали собеседники телеканала, команда спецпрокурора опрашивала Кушнера в течение 90 минут. Преимущественно следователи интересовались сведениями об экс-советнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне — ключевой фигуре расследования.
«Команда Мюллера пыталась прояснить некоторые моменты из показаний для сената и из сообщений СМИ <...> смысл в этой беседе мог заключаться в желании следствия убедиться, что Кушнер не обладает сведениями, оправдывающими Флинна», — сообщил один из источников, присутствовавших на встрече.
Как пояснил CNN адвокат Кушнера Абб Лоуэлл, советник намерен продолжать сотрудничать со следствием.
В конце мая The Washington Post со ссылкой на источники сообщала о том, что Кушнер предлагал послу России в США Сергею Кисляку установить «секретные каналы связи» с Москвой через дипломатические средства связи. По данным издания, на этой встрече присутствовал и экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, ушедший в отставку 14 февраля.
Сам Кушнер опроверг наличие дополнительных контактов с Москвой.