Трамп ответил на критику Великобритании из-за «антимумусульманских» видео

Американский президент Дональд Трамп ответил на критику британского правительства Терезы Мэй на его публикацию «антимусульманских» видео. В своем Twitter Трамп посоветовал премьеру Великобритании сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

​«Тереза Мэй, не фокусируйся на мне, сосредоточься на разрушительном радикальном исламском терроризме, который происходит в Соединенном Королевстве. Мы [США] с этим справляемся отлично!» — написал Трамп.

Ранее в британском правительстве назвали «неверными» действия Трампа при его публикации в Twitter «антимусульманских» видео от ультраправой британской организации Britain First. Как сообщает Guardian, публикации встретили резко негативную реакцию со стороны британской общественности: например, на одном из видео «якобы группа мусульман сталкивает неизвестного мальчика с крыши».

Представитель Белого дома Сара Сандерс вступилась за Дональда Трампа, пояснив, что так президент обращает внимание на « реальную угрозу национальной безопасности». При этом пресс-секретарь отметила, что подлинность видеозаписей не установлена.