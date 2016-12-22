Власти Москвы пообещали ликвидировать последствия прорыва трубы за 2 часа

Власти Москвы пообещали восстановить теплоснабжение на востоке столицы в течение «двух-трех часов». Об этом руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев заявил РБК.

«На 23:00 авария локализована, идут восстановительные работы, органы жилищного контроля продолжают следить за параметрами теплоносителей в домах, в течение двух часов эти параметры будут доведены до нормативных», — сообщил Гасангаджиев.

Авария на трубопроводе теплосети произошла вечером 29 ноября. По оценкам Минэнерго, она затронула около 900 многоквартирных домов, но источник ТАСС в экстренных службах сообщает о 2 тыс. жилых домах, оставшихся без отопления.

Кроме того, в результате разрыва теплотрассы, по данным агентства «Интерфакс», пострадали восемь человек (ТАСС сообщает о шести пострадавших). По данным собеседника агентства, в основном пострадавшие получили термические ожоги.​

