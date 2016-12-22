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В Совфеде ответили на обвинения Киева в потерях из-за моста в Крым
Общество, 00:29
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В Совфеде ответили на обвинения Киева в потерях из-за моста в Крым

В Совете федерации ответили на опасения Киева об экономических потерях Украины из-за снижения грузопотока в случае строительства Крымского моста. Как сообщил «РИА Новости» ​сенатор от Крыма Сергей Цеков, российские порты обеспечивают высокий грузооборот.

«Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаем условия [для этого]», — сказал Цеков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал остановить «незаконное строительство» моста в Крым с помощью ужесточения санкций в отношении России. По словам министра, при строительстве моста вводятся новые ограничения по габаритам судов, проходящих по Керченскому проливу. До половины судов, перевозящих зерно из порта Мариуполя, не соответствуют требованиям прохода через арку моста.

«Фактически убытки выражаются в потере грузопотока и, как следствие, недополучение портовых сборов в портах Мариуполь и Бердянск», — сказал Омелян. По подсчетам ведомства, Мариупольский порт потеряет порядка $130 тыс. портовых сборов в год, а порт в Бердянске — $206 тыс.

Теги: Крым , Совфед , Крымский мост
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